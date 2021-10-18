سفير اليمن بالقاهرة يهنئ مصر قيادة وشعباً بحلول ذكرى المولد النبوى

هنأ سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم، شعب مصر وقيادتها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، متمنيا دوام التوفيق والسداد على طريق التعمير والبناء والاستقرار، نحو جمهورية جديدة تحقق لمصر وشعبها الازدهار والتميز على الساحتين الإقليمية والدولية، مثمنا جهود مصر من أجل اليمن وقضيتها العادلة والعلاقات الأخوية التى تربط البلدين الشقيقين.

كما توجه السفير مارم بالتهنئة لأبناء الجالية اليمنية فى مصر والرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وجميع أعضاء البعثة اليمنية فى القاهرة ، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعا بالخير والبركة، وأن يحفظ الأمة العربية من كل سوء ومكروه.

‎وقال الدكتور مارم: إننا نقتدى برسولنا صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والاجتهاد بالعمل والعطاء، وقوة العزيمةللحفاظ على أوطاننا والاستماتة فى الدفاع عنها .