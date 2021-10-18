سفير أسبانيا بالقاهرة: أسبوع السينما الإيبروأمريكية جسر ثقافى مهم مع مصر

كتبت: هناء أبو العز

قال رامون خيل، سفير أسبانيا بالقاهرة، إن السينما الإيبيروأمريكية، باللغتين البرتغالية والأسبانية، تحظى بقبول كبير في مصر، وإن المهتمين بالسينما والطلاب والمعلمين يهتمون سنويا بحضور أفلام هذا الأسبوع، الذي يمثل جسرا ثقافيا مهما بين مصر وإيبيرو أمريكا.

ولفت سفير أسبانيا خلال كلمته بالعرض التقديمي لأسبوع الأفلام الإيبيروأمريكية في القاهرة والإسكندرية، إلى أن سفارات دول إيبيروأمريكا تود أن يشاركها المصريون الاحتفال ببرنامج سينمائي مثير للاهتمام تشارك فيه 14 دولة وهى (الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، شيلي، إكوادور، إسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، باراجواي، بنما، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان وأوروجواي)، حيث تعكس هذه الأفلام جوهر كل بلد من البلاد السابق ذكرها، وكذلك صناعاتها الثقافية القوية وذات الصلات الوطيدة بعضها ببعض.

وأشار رامون خيل إلى أن دورة هذا العام هي التاسعة في القاهرة، و الأولى في الإسكندرية والتي ستعقد في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ثاني أهم مدينة في مصر وأول مدينة شهدت أول عرض سينمائي في مصر في شهر نوفمبر لعام 1896!

ولفت إلى زيارته غدًا لمدينة الإسكندرية، لعقد لقاءات مع السلطات المحلية، التي سيتبعها زيارة لقلعة قايتباي، بعدها تناول وجبة غداء غير رسمية مع ممثلي عالم الأعمال وفى الختام ستكون هناك زيارة لمعرض صور فوتوغرافية بعنوان "مدن ايبيروأمريكية" في مكتبة الإسكندرية

ومن ناحية أخرى، في اليوم التالي ،ستشارك العديد من السفارات في اجتماع أكاديمي مهم بجامعة فاروس بالإسكندرية سيشارك فيه أساتذة وطلاب الجامعات.

كما أشار سفير اسبانيا إلى أنه واعتبارًا من 24 أكتوبر، ستعقد المسابقة الرقمية "أبطال إيبيرأمريكا" بالمشاركة مع الدوري الإسباني "لاليجا"، حيث تهدف هذه الأنشطة إلى تعريف الجمهور السكندري بالواقع الثقافي لمختلف دول إيبيروأمريكا.