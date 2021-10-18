سفيرة الطفولة.. حكاية الطفلة هاجر أشرف فى إلقاء وكتابة الشعر وحفظ القرآن

الدقهلية- مرام محمد

هاجر أشرف طفلة جامعة للألقاب، حصدت بمواهبها وإبداعها لقب أنشودة مصرية، وسفيرة الطفولة، وسفيرة شعراء الطفولة، وسفيرة النوايا الحسنة، وسفيرة التحدي والسلام العالمي، لمواهبها المتعددة في إلقاء وتأليف الشعر والرسم وحفظ القرآن الكريم. هاجر أشرف طفلة جامعة للألقاب، حصدت بمواهبها وإبداعها لقب أنشودة مصرية، وسفيرة الطفولة، وسفيرة شعراء الطفولة، وسفيرة النوايا الحسنة، وسفيرة التحدي والسلام العالمي، لمواهبها المتعددة في إلقاء وتأليف الشعر والرسم وحفظ القرآن الكريم.



الطفلة هاجر أشرف

وعن بداية كتابتها للشعر، قالت هاجر، إن معلميها في المدرسة اكتشفوا موهبتها في الإلقاء في مرحلة الروضة، فأخبروا أسرتها بأنها تمتلك موهبة حقيقية تحتاج للدعم والتطوير، ومن تلك اللحظة بدأت أسرتها تنمي موهبتها وتدربها وتحفظها القصائد الشعرية حتى نمت موهبتها معها وأصبحت تجيد إلقاء الشعر بكل ألوانه، مضيفة أنها اكتشفت قدرتها على تأليف الشعر منذ أن كانت في الرابعة من عمرها.

وأشارت "هاجر" إلى أنها استطاعت أن تطور من إمكانياتها في إلقاء وتأليف الشعر من خلال المواظبة على القراءة وحفظ الأبيات الشعرية، والمشاركة الاجتماعية الفعالة، وتكوين علاقات مع مختلف الجنسيات للتعرف على ثقافات مختلفة تثقل بيها معارفها وشخصيتها، فضلا عن المشاركة في العديد من المسابقات والاحتفالات، والتي كانت تستطع فيهم بموهبتها في إلقاء وتأليف الشعر وخاصة الشعر الوطني.