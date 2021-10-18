سفارات أمريكا اللاتينية تطلق أسبوع السينما الإيبيروأمريكية فى مصر

أطلق رامون خيل سفير إسبانيا بالقاهرة، وعددًا من سفارات أمريكا اللاتينية، أسبوع سينما إيبيروأميريكا، والذى يمثل حدثًا ثقافيًا سنويًا يقام فى مصر ويضم هذا العام أفلام من 14 بلدًا إيبيروأميريكيًا وهم (الأرجنتين، البرازيل، شيلى، كولومبيا، الإكوادور، إسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، بنما، باراجواى، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان و أوروجواي).

ويهدف هذا الحدث الفنى إلى تعريف الجمهور المصرى بأفلام دول أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال.

وسوف تشهد دورة عام 2021 إطلاق أسبوع أفلام إيبيروأمريكا للمرة الأولى بمدينة الإسكندرية (من الـ24 وحتى الـ 28 من أكتوبر بمركز الحرية للإبداع الفني) وكذلك إقامة الدورة التاسعة لنفس الحدث بالقاهرة فى سينما زاوية بوسط القاهرة (من الـ1 وحتى الـ10 من نوفمبر).

وتحظى السينما الإيبيروأميريكية باللغتين البرتغالية والإسبانية بقبول جيد فى مصر، فبجانب المهتمين بفن السينما والمتخصصين، يُقبل على هذا الحدث الثقافى المجانى كل عام طلاب وأساتذة اللغات بمختلف الجامعات المصرية. وتعرض فى هذه الدورة أفلام روائية وتسجيلية تعكس التفرد الثقافى لكل البلاد المشاركة وكذلك صناعاتها الثقافية التى تتسم بالقوة والترابط.

وتأتى هذه المبادرة الثقافية ضمن أنشطة " أسبوع إيبيروأميريكا بالإسكندرية" والذى يعقد فى الفترة من الـ19 وحتى الـ28 من أكتوبر، ومن أبرز الأنشطة المقرر عقدها خلال هذا الأسبوع هى لقاءات مع قيادات محافظة الإسكندرية يتبعها جولة تشمل قلعة قايتباى، بالإضافة إلى لقاءات ودية مع ممثلى رجال الاعمال، ومعرض صور يقام بمكتبة الإسكندرية وكذلك لقاء فى جامعة فاروس بالإسكندرية يشارك فيه أساتذة وطلاب جامعيين.

كما سيتم إطلاق المسابقة الرقمية " أبطال إيبيروأمريكا" التى يشارك فى تنظيمها دورى كرة القدم الإسبانى (لاليجا) بداية من يوم 24 أكتوبر.

وتهدف تلك الأنشطة إلى تعريف الجمهور السكندرى بالواقع الثقافى لمختلف دول إيبيروأميريكا.