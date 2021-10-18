اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أكتوبر 2021 09:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سفارات أمريكا اللاتينية تطلق أسبوع السينما الإيبيروأمريكية فى مصر.. فيديو

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 06:01 م
سفارات أمريكا اللاتينية تطلق أسبوع السينما الإيبيروأمريكية فى مصر.. فيديو سفير المكسيك
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق رامون خيل سفير إسبانيا بالقاهرة، وعددًا من سفارات أمريكا اللاتينية، أسبوع سينما إيبيروأميريكا، والذى يمثل حدثًا ثقافيًا سنويًا يقام فى مصر ويضم هذا العام أفلام من 14 بلدًا إيبيروأميريكيًا وهم (الأرجنتين، البرازيل، شيلى، كولومبيا، الإكوادور، إسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، بنما، باراجواى، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان و أوروجواي).

ويهدف هذا الحدث الفنى إلى تعريف الجمهور المصرى بأفلام دول أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال.

وسوف تشهد دورة عام 2021 إطلاق أسبوع أفلام إيبيروأمريكا للمرة الأولى بمدينة الإسكندرية (من الـ24 وحتى الـ 28 من أكتوبر بمركز الحرية للإبداع الفني) وكذلك إقامة الدورة التاسعة لنفس الحدث بالقاهرة فى سينما زاوية بوسط القاهرة (من الـ1 وحتى الـ10 من نوفمبر).

وتحظى السينما الإيبيروأميريكية باللغتين البرتغالية والإسبانية بقبول جيد فى مصر، فبجانب المهتمين بفن السينما والمتخصصين، يُقبل على هذا الحدث الثقافى المجانى كل عام طلاب وأساتذة اللغات بمختلف الجامعات المصرية. وتعرض فى هذه الدورة أفلام روائية وتسجيلية تعكس التفرد الثقافى لكل البلاد المشاركة وكذلك صناعاتها الثقافية التى تتسم بالقوة والترابط.

وتأتى هذه المبادرة الثقافية ضمن أنشطة " أسبوع إيبيروأميريكا بالإسكندرية" والذى يعقد فى الفترة من الـ19 وحتى الـ28 من أكتوبر، ومن أبرز الأنشطة المقرر عقدها خلال هذا الأسبوع هى لقاءات مع قيادات محافظة الإسكندرية يتبعها جولة تشمل قلعة قايتباى، بالإضافة إلى لقاءات ودية مع ممثلى رجال الاعمال، ومعرض صور يقام بمكتبة الإسكندرية وكذلك لقاء فى جامعة فاروس بالإسكندرية يشارك فيه أساتذة وطلاب جامعيين.

كما سيتم إطلاق المسابقة الرقمية " أبطال إيبيروأمريكا" التى يشارك فى تنظيمها دورى كرة القدم الإسبانى (لاليجا) بداية من يوم 24 أكتوبر.

وتهدف تلك الأنشطة إلى تعريف الجمهور السكندرى بالواقع الثقافى لمختلف دول إيبيروأميريكا.

 


اسبانيا

أمريكا اللاتينية

ابطال ايبروأمريكا

سينما ايبروأمريكا

سفارة اسبانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفير المكسيك بالقاهرة: أمريكا اللاتينية تقدم بأسبوع السينما هدية للمصريين.. فيديو

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:39 م

أمريكا اللاتينية تعود للمدارس من جديد بعد كورونا.. كوبا أول من لقحت الأطفال استعدادا للحضور.. البرازيل لم تعلن موعدا وفنزويلا تستعد لاستقبال 5 ملايين طالب.. وتقرير: العودة للفصول تعالج مشاكل سوء التغذية

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 06:00 ص

كوبا تتصدر دول أمريكا اللاتينية بأعلى نسبة تلقيح ضد كورونا وأول دولة بالعالم تطعم الأطفال

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:41 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة