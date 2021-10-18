سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200- 14600 جنيه من المصنع

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار حديد التسليح والأسمنت وجميع أنواع مواد البناء استقرارا في الأسعار بحسب الأسعار الرسمية بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاثنين 18-10-2021.

واستقر سعر حديد التسليح بين 14200- 14600جنيه للطن تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن.

وتراوحت أسعار الأسمنت الأسود بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك.

تراوحت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، الجبس فتتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.