اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200- 14600 جنيه من المصنع

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 11:46 ص
سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200- 14600 جنيه من المصنع الحديد
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار حديد التسليح والأسمنت وجميع أنواع مواد البناء استقرارا في الأسعار بحسب الأسعار الرسمية بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاثنين 18-10-2021. 
 
واستقر سعر حديد التسليح بين 14200- 14600جنيه للطن تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن. 
 
وتراوحت أسعار الأسمنت الأسود بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك. 
 
تراوحت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، الجبس فتتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان. 
 
 
 

اسعار الحديد

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اسعار مواد البناء

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