وذكر المركز الوطنى لعلوم الزلازل فى أفغانستان أن قوة هذا الزلزال بلغت 4.4 درجة بمقياس ريختر، وأنه وقع على بعد 128 كيلومترا جنوب مدينة "فيض آباد" عند خط عرض 95ر35 درجة، وخط طول 63ر70 درجة، وعلى عمق 20 كيلومترا.

ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذا الزلزال.