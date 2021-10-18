أفادت تقارير إخبارية أن المنطقة الشمالية الشرقية فى أفغانستان تعرضت لزلزال فى ساعة متأخرة اليوم.
وذكر المركز الوطنى لعلوم الزلازل فى أفغانستان أن قوة هذا الزلزال بلغت 4.4 درجة بمقياس ريختر، وأنه وقع على بعد 128 كيلومترا جنوب مدينة "فيض آباد" عند خط عرض 95ر35 درجة، وخط طول 63ر70 درجة، وعلى عمق 20 كيلومترا.
ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذا الزلزال.
يذكرأن، ذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن عدد ضحايا الانفجار الذى استهدف مسجداً شيعياً جنوبى أفغانستان فى وقت سابق اليوم ارتفع ليصل إلى 47 قتيلاً على الأقل و70 مصاباً.
وأضافت الشبكة أنه لم تعلن حتى الآن أية جهة مسئوليتها عن الحادث الذى وقع فى ولاية قندهار جنوب أفغانستان.
وكان مسئول بوزارة الصحة الأفغانية قد قال فى وقت سابق اليوم إن أعداد ضحايا تفجير مسجد مكتظ بالمصليين أثناء تأديتهم صلاة الجمعة فى "قندهار" جنوبى البلاد وصل إلى 33 قتيل.
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