رويترز: فيس بوك يخطط لتوظيف 10 آلاف شخص فى أوروبا لإنشاء عالم افتراضى

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت وكالة رويترز، إن فيس بوك تخطط لتوظيف 10 آلاف شخص في الاتحاد الأوروبى على مدار السنوات الخمس القادمة، بحسب ما أعلنت الشركة اليوم، الاثنين، من أجل المساعدة على بناء ما يسمى بالميتافيرز، وهو عالم افتراضى وليد حيث يمكن أن يتواجد الناس ويتواصلون في المساحات الافتراضية المشتركة.

ووصفت رويترز الإعلان بأنه خطوة هامة تتخذها الشركة نحو هذا المفهوم، وهو الشىء الذى روج له رئيس الشركة مارك زوكربيرج في الأشهر الأخيرة. ففي سبتمبر الماضى، أعلن فيس بوك التزاما بـ50 مليون دولار لبناء الميتافيرز، والذى كان لشركات مثل روبلوكس وصانعة ألعاب فورتنايت تواجدا مبكرا فيه. وقبل ذلك، أطلقت الشركة اختبارا لتطبيق واقع افتراضى جديد للعمل عن البعد حيث يمكن لمستخدمى سماعات الرأس أوكلاس كويست تو الخاصة بالشركة أن يعقدوا اجتماعات كنسخ أفتار من أنفسهم.

وقالت فيس بوك في يوليو أيضا إنه يكون فريق إنتاج للعمل على الميتافيرز والذى سيكون جزءا من المعامل الواقعية للفيس بوك، وهى مجموعة للواقع الافتراضى والواقع المعزز للشركة.

وأضافت فيس بوك، أن الاستثمار في الوظائف الجديدة هو تصويت للثقة في قوة صناعة التكنولوجيا الأوروبية وقدرات المهارات الأوروبية التكنولوجية. وأكدت الشركة على ان أوروبا لها أهمية كبيرة للغاية لفيس بوك.

وسبق أن أعلنت شركة فيس بوك عن مشروع بحثى جمعت فيه 2200 ساعة من لقطات الشخص الأول من جميع أنحاء العالم لتدريب الجيل القادم من نماذج الذكاء الاصطناعى، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية. ويطلق على المشروع اسم Ego4D، وقد يثبت أنه مهم لقسم Reality Labs في الشركة، الذي يعمل على العديد من المشاريع التى يمكن أن تستفيد من نماذج الذكاء الاصطناعى المدربة باستخدام لقطات فيديو تم تصويرها من منظور الإنسان.