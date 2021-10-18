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رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 133202 طن

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:22 م
رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 133202 طن ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة، كما أستقبل الميناء ناقلة الغاز المسال  ( MARAN GAS KALYMNOS ) والتى ترفع علم يونانى و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 الف طن من الغاز المسال ، وقد تابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس الإدارة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41267 طن تشمل :  7534 ملح و 3800 طن مولاس و 19355 طن يوريا و 10578 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35990 طن تشمل : 8054 طن قمح و 7120 طن سكر و 62 طن ابلاكاش و 7500 طن خردة و 450 طن فول و 12804 طن صاج .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 253 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بطاطس و بصل أخضر و خرشوف و فاصوليا و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( ثوم و ينسون و ريحان و حلبة و فول سودانى و بردقوش و بصل و أعشاب ) و فواكه ( رمان و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و السعودية و الأردن و نيوزلاندا و انجلترا و سنغافورة و المانيا و مالطا و بنجلاديش و هونج كونج و الهند .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 342 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1288 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 133202 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 137192 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2640 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ،بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4174 شاحنة .


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