رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 133202 طن

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة، كما أستقبل الميناء ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS ) والتى ترفع علم يونانى و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 الف طن من الغاز المسال ، وقد تابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس الإدارة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41267 طن تشمل : 7534 ملح و 3800 طن مولاس و 19355 طن يوريا و 10578 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35990 طن تشمل : 8054 طن قمح و 7120 طن سكر و 62 طن ابلاكاش و 7500 طن خردة و 450 طن فول و 12804 طن صاج .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 253 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بطاطس و بصل أخضر و خرشوف و فاصوليا و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( ثوم و ينسون و ريحان و حلبة و فول سودانى و بردقوش و بصل و أعشاب ) و فواكه ( رمان و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و السعودية و الأردن و نيوزلاندا و انجلترا و سنغافورة و المانيا و مالطا و بنجلاديش و هونج كونج و الهند .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 342 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1288 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 133202 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 137192 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2640 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ،بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4174 شاحنة .