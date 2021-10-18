رئيس مدينة الأقصر يتفقد شوارع المدينة ويوجه بتكثيف أعمال النظافة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بشوارع مدينة الأقصر، لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين العامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية وضرورة الاهتمام برفع مستوى النظافة.

وبدأ رئيس مدينة الاقصر جولته بتفقد شارع السبتية ونجع أبو عصبة لمتابعة أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة مستوي النظافة بالمنطقة هناك، ثم تابع جولتة بتفقد منطقة نجع بدران والمركز الحضري للمرأة ومنطقة المطار لمتابعة رفع اكبر كمية تراكمات بطريق منشاة العمارى والوحدة البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة والحى القديم وملعب نجع العرب، حيث أصدر توجيهاته لرئيس حي المطار شعبان طايع بتكثيف حملات النظافة ومتابعة أعمال النوبتجيات على مدار اليوم، واستهل أخر الجولة بتفقد شارع الجولي فيل بمنطقة حي جنوب لمتابعة أعمال إزالة البلدورات ورفع كفاءة المنطقة.

وكان قد أصدر العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بتشكيل فرق عمل والتواجد بالشارع علي مدار اليوم لمتابعة أعمال النوبتجيات لعمال النظافة والتأكد من رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة، وكذا العمل على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.



جولة لمتابعة دهان منازل مدينة الأقصر



رئيس مدينة الأقصر يتفقد تجميل شوارع مدينة الأقصر