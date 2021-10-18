اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أكتوبر 2021 12:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة الأقصر يتفقد شوارع المدينة ويوجه بتكثيف أعمال النظافة.. صور

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 11:18 ص
رئيس مدينة الأقصر يتفقد شوارع المدينة ويوجه بتكثيف أعمال النظافة.. صور رئيس مدينة الأقصر يتفقد شوارع مدينة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بشوارع مدينة الأقصر، لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين العامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية وضرورة الاهتمام برفع مستوى النظافة.

وبدأ رئيس مدينة الاقصر جولته بتفقد شارع السبتية ونجع أبو عصبة لمتابعة أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة مستوي النظافة بالمنطقة هناك، ثم تابع جولتة بتفقد منطقة نجع بدران والمركز الحضري للمرأة ومنطقة المطار لمتابعة رفع اكبر كمية تراكمات بطريق منشاة العمارى والوحدة البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة والحى القديم وملعب نجع العرب، حيث أصدر توجيهاته لرئيس حي المطار شعبان طايع بتكثيف حملات النظافة ومتابعة أعمال النوبتجيات على مدار اليوم، واستهل أخر الجولة بتفقد شارع الجولي فيل بمنطقة حي جنوب لمتابعة أعمال إزالة البلدورات ورفع كفاءة المنطقة.

وكان قد أصدر العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بتشكيل فرق عمل والتواجد بالشارع علي مدار اليوم لمتابعة أعمال النوبتجيات لعمال النظافة والتأكد من رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة، وكذا العمل على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

جولة لمتابعة دهان منازل مدينة الأقصر
جولة لمتابعة دهان منازل مدينة الأقصر

 

رئيس مدينة الأقصر يتفقد تجميل شوارع مدينة الأقصر
رئيس مدينة الأقصر يتفقد تجميل شوارع مدينة الأقصر

 

متابعة التجميل ودهان المنازل بالأقصر
متابعة التجميل ودهان المنازل بالأقصر

 


الاقصر

حملات نظافة بالاقصر

تجميل شوارع الاقصر

اخبار اليوم

مدينة الاقصر

اخبار المحافظات

دهان منازل الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشباب والرياضة بالأقصر تنظم ورشة عمل (أخلاقنا حياة).. صور

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 11:01 ص

صرف مقررات تموينية فى الأقصر بنسبة 70 %.. و38.7 مليون رغيف خلال 15 يوما

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 10:59 ص

جولة بدير الفاخورى.. ملك النوبة بناها بعد إخراج الأنبا متاؤس أرواح شريرة من زوجته

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 08:00 ص

"الآثار" تحافظ على تاريخ دير الأنبا متاؤس الفاخوري الأثرى بترميمات عالمية

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 07:00 ص

اكتشافات جديدة أسفل قصر أندراوس المتاخم لمعبد الأقصر من العصر البيزنطي

الأحد، 17 أكتوبر 2021 07:01 م

اكتشاف مجسم لأفعى الكوبرا وتركيبه على أحد رؤوس الكباش بالأقصر.. صور

الأحد، 17 أكتوبر 2021 02:54 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة