رئيس فنزويلا: سنطلب مساعدة من المنظمات الدولية للإفراج عن الدبلوماسى المحتجز بأمريكا

كاراكاس (أ ش أ)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن حكومته ستطلب من المنظمات الدولية المساعدة في الإفراج عن الدبلوماسى الفنزويلى أليكس ساب المحتجز فى الولايات المتحدة بعد قيام سلطات "الرأس الأخضر" بتسليمه إليها.

وقال الرئيس الفنزويلى فى خطاب متلفز أذيعت مقتطفات منه اليوم "إننا نتحرك على كافة المستويات فى الأمم المتحدة بنيويورك وفي منظمات حقوق الإنسان من أجل الإفراج عن الدبلوماسي أليكس ساب، وسيستمر الكفاح من أجل إظهار الحقيقة وتحقيق حريته".

وأكد رئيس فنزويلا أن الدبلوماسي كان قد تعرض للاختطاف بدون أمر اعتقال، ووصف عملية تسليمه من الرأس الأخضر إلى الولايات المتحدة بأنها كانت بمثابة "طعنة في الظهر".

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية أن الدبلوماسي الفنزويلي سيمثل للمحاكمة في فلوريدا اليوم.