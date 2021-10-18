رئيس جامعة أسيوط: الانتهاء من تطعيم 70% من العاملين و67% من الطلاب.. صور

أسيوط – هيثم البدري

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن الانتهاء من تطعيم 70% من العاملين بمختلف قطاعات الجامعة و67% من الطلاب بمختلف الكليات، مجدداَ دعوته لكافة أفراد المجتمع الجامعي ومنتسبى الجامعة بضرورة الإسراع في تلقى اللقاح المضاد للفيروس كورونا وذلك من خلال النقاط و المقرات الطبية التي خصصتها إدارة الجامعة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ضمن خطة الجامعة الاحترازية والوقائية ومنع استخراج الكارنيهات الدراسية لطلاب الجامعة غير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا و منعهم من دخول الحرم الجامعي، وذلك تنفيذاَ للإجراءات الراهنة التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحة سلامة الطلاب ومنع انتشار الفيروس المستجد بين الطلاب والتي تستهدف الانتهاء من تطعيم كافة المنتسبين الجامعة من أعضاء هيئة تدريس والعاملين والطلاب.

جاء ذلك خلال تفقده لنقاط التطعيم على بوابات الحرم الجامعي ، وذلك ضمن نشاط الحملة التوعوية "تطعيمك أمانك" والتي تنظمها إتحاد طلاب الجامعة للتعريف بأهمية اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، وذلك بمرافقة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة بثينه الفاتح مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية و الدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أنه تم تطعيم طلاب الفرقة الأولى ضمن إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين للدراسة بمختلف كليات الجامعة كما تم تخصيص مقرين بالمدينة الجامعية لتطعيم الطلاب المغتربين المتقدمين للسكن بالمدينة الجامعية والذي يعد شرطاَ أساسيأ للقبول في السكن بالمدن الجامعية ، موضحاَ أن على الطلاب القدامى بمختلف الفرق الدراسية التوجه إلى النقاط الطبية المنتشرة في أرجاء كليات الجامعة والحرم الجامعي والبالغ عددها 13 نقطة مجهزة لتطعيم جميع أفراد المجتمع الجامعي ، وذلك من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وعاملين، تحت إشراف الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتنسيق مع وزارة الصحة أو التوجه إلى المقرات المخصصة للتطعيم على بوابات الجامعة والتي تتضمن مقر عند بوابة الإبراهيمية وأخرى عند البوابة المقابلة لشارع المكتبات وتضم مقر للتسجيل وأماكن مخصصة لتطعيم الطلبة وأخرى للطالبات والتي تشهد إقبال كثيفاَ يتراوح ما بين 200 إلى 300 طالب يومياَ.



رئيس جامعة أسيوط



الطلاب والحصول على اللقاح



عملية التسجيل