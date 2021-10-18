اليوم السابع
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الإثنين، 18 أكتوبر 2021 08:21 م
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء العراقي: اعتقال المسؤول عن تفجير "الكرادة" الإرهابي الذي وقع قبل 5 سنوات

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 08:00 م
رئيس الوزراء العراقي: اعتقال المسؤول عن تفجير "الكرادة" الإرهابي الذي وقع قبل 5 سنوات الكاظمى
(وكالات)

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أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن القبض على غزوان الزوبعي والملقب بـ "أبو عبيدة بغداد"، المسؤول عن حادثة تفجير في حي الكرادة التجاري في العاصمة بغداد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 300 قتيل، وذلك بعد 5 سنوات من التفجير، لافتا إلى أن محاسبة المتورطين بدماء الشعب واجب وطني.

 

 وقال الكاظمي، في بيان صادر له، اليوم الاثنين: "بعد أكثر من 5 سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة بعد ملاحقة مخابراتية معقدة خارج العراق في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي الملقب بـ (أبو عبيدة بغداد) والمسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

 

وأكد الكاظمي أن "محاسبة المتورطين بدماء أبنائنا واجب وطني لن نحيد عنه"، كما وجه "بتنظيم مسابقة لإنشاء نصب يخلد ضحايا تفجير الكرادة كجزء من الوفاء لكل تضحيات العراقيين، واختتم رئيس الوزراء العراقي بيانه، مؤكدا "ما ضاع حق وراءه مطالب".

 

 

 


العراق

بغداد

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الكاظمي

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