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رئيس العراق: الاعتراض على نتائج الانتخابات حق مكفول يتم التعامل معه وفق القانون

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 09:58 ص
رئيس العراق: الاعتراض على نتائج الانتخابات حق مكفول يتم التعامل معه وفق القانون الرئيس العراقي برهم صالح
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، الشعب العراقي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، معتبراً انها مناسبة عظيمة لاستلهام القيم النّبيلة والدروس والعبر من عطاء وسيرة الرسول في الانتصار للسلام والمحبة والتآخي بين البشر بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وقال صالح:"البلد يمر بظرف دقيق وامامه تحديات جسيمة واستحقاقات وطنية كبرى، تستوجب توحيد الصف الوطني وتغليب لغة الحوار وتقديم مصالح البلد العليا، والانطلاق نحو تلبية استحقاقات البلد وتطلعات العراقيين في الحياة الحرة الكريمة"

وأكد على أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات التشريعية، حق مكفول يتم التعامل معها وفق القانون، وأن احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمي في البلد واجب وطني.

وأجرى العراق الانتخابات التشريعية الأسبوع الماضى، وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، أن مهلة تقديم الطعون في النتائج تنتهي غدا الثلاثاء.


الرئيس العراقي برهم صالح

ذكرى المولد النبوي

العراق

الانتخابات العراقية

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