اليوم السابع
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رئيس الأركان الإسرائيلى يغادر مراسم إحياء ذكرى رابين بعد انطلاق صفارات إنذار بالخطأ

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 03:36 م
رئيس الأركان الإسرائيلى يغادر مراسم إحياء ذكرى رابين بعد انطلاق صفارات إنذار بالخطأ أفيف كوخافى
رام الله (أ ش أ)

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غادر رئيس أركان الجيش الإسرائيلى أفيف كوخافى، اليوم الاثنين، مراسم إحياء ذكرى رئيس الوزراء الإسرائيلى الراحل إسحاق رابين عقب انطلاق صفارات إنذار الصواريخ بشكل خاطئ فى مستوطنات غلاف غزة، وفى سديروت وعسقلان.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن "كوخافى" أسرع بالمغادرة بعد أن تسلم إشعارًا بانطلاق صفارات الإنذار".. وقال الجيش الإسرائيلي إن "انطلاق صفارات الإنذار حدث بشكل خاطئ، ويتم بحث الأمر حاليا".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن صفارات الإنذار التي سمعت في مستوطنات غلاف غزة ناجمة عن تدريبات للجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه لم يتم إطلاق صواريخ من القطاع.


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