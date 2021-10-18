رئيس اتصالات: سوق المحمول فى مصر وصل لمرحلة التشبع ونجهز شبكة الترددات الجديدة

دبي هبة السيد

رحب المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، بشأن دخول شركة جديدة لإنشاء أبراج المحمول إلي جانب مشغلي الخدمة، موضحا أنها ستدعم المنافسة فى السوق من تسريع إنشاء الأبراج وحل المشكلات التى تواجه إنشائها فى السوق فضلا عن التوسع فى إنشاء الأبراج التشاركية فى ظل التوسع فى إنشاء المدن والطرق الجديدة.

وتم اتفاقية شراكة بين شركة مصر الرقمية (أكبر مساهمى شركة ابراج مصر للخدمات التكنولوجية) و IHS Netherlands GCC B.V. و IHS Netherlands EGY B.V معاً (IHS Towers) للحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتيح لها إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات داخل مصر من خلال الشركة المزمع تأسيسها بينهما لإنشاء 6 آلاف برج محمول فى السوق خلال 3 سنوات.

وأشار متولي خلال مؤتمر صحفى على هامش مشاركة الشركة فى معرض جيتكس دبى 2021 وبحضور المهندس جمال السادات رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تتطلع للحصول علي ترددات المحمول، مشيرا إلى أن العقد الموقع مع الحكومة ينص علي حصولنا عليها خلال عام من التوقيع ونعمل علي تجهيز شبكة الترددات جديدة قبل استلام الترددات.

وأشار إلي أن سوق المحمول فى مصر وصل إلي مرحلة التشبع لاسيما بخدمات الصوت التى لا تزيد عن 1 أو 2% فى العام، أما خدمات نقل البيانات تشكل نموا.