رئيس اتصالات: حصلنا على رخصة QR code من البنك المركزى ونسعى لتفعيلها

دبى هبة السيد

كشف المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، عن حصول الشركة علي رخصة QR code من البنك المركزي المصري وتسعي إلي تفعيل الخدمة في أكبر عدد من منافذ البيع قريبا.

وأوضح متولي فى لقاء صحفى عقده على هامش معرض جيتكس دبى، أن قياس أداء الشبكة مرهون بمجموعة من العوامل هي عدد العملاء وكثافة استهلاك الخدمات، مشيرا أن اتصالات مصر سجلت نموا في العائدات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 18%.

افتتح حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، الأحد، فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبي للتقنية، الذى يعقد فى الفترة من 17 حتى 21 أكتوبر بمشاركة واسعة من شركات التكنولوجيا بالعالم.

ويعد أسبوع جيتكس للتقنية أبرز الفعاليات التقنية التي تقام منذ 41 عاماً، وتجمع تحت مظلتها نخبة من قادة القطاع والشركات الناشئة وكبار اللاعبين في القطاع للكشف عن أبرز التطورات التقنية عند ظهورها.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الجيل القادم من الابتكارات فى عالم التكنولوجيا فى عدة مجالات منها الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وبلوك تشين، والتكنولوجيا المالية.

وتأتي دورة جيتكس 2021 تزامنا مع معرض إكسبو دبي والذي يستمر لمدة 6 أشهر تنتهي فى مارس 2022 ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الأمارات وتسيطر على أحداثه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إذ يوجد أكثر من 100 روبوت داخل المعرض تم تصنيعها في الصين للترحيب بالزوار وتقديم الطعام والتقاط الصور .