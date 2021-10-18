اليوم السابع
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رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد قدم أكثر من مليار جرعة لقاح للعالم

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 09:03 م
رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد قدم أكثر من مليار جرعة لقاح للعالم اورسولا فون دير لاين
كتبت: هناء أبو العز

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قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبى قدم أكثر من مليار جرعة لقاح في جميع أنحاء العالم، خلال الأشهر العشرة الماضية.
 
وأشارت في بيان لها، إلى أنه تم شحن اللقاحات المنتجة في الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 150 دولة في جميع القارات - من اليابان إلى تركيا، ومن المملكة المتحدة إلى نيوزيلندا، ومن جنوب إفريقيا إلى البرازيل، وتم تقديم حوالي 87 مليون جرعة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من خلال  آلية كوفاكس.
 
وأكدت فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مصدر للقاحات  كوفيد 19، وتمت مشاركة اللقاحات بشكل عادل مع بقية العالم.
 
وبالتوازى مع تصدير اللقاحات، قالت أوروسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبى مكن مواطنيه من التطعيم بنسبة أكثر من 75%، و بالتعاون مع الرئيس بايدن ، نهدف إلى تحقيق معدل تطعيم عالمي بنسبة 70٪ بحلول العام المقبل، وستساعدنا أجندة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتغلب على الوباء العالمي على تحقيق ذلك. 
 
وأضافت أوروسولا أن الاتحاد الأوروبي سيتبرع خلال  الأشهر المقبلة بما لا يقل عن 500 مليون جرعة للدول الأكثر ضعفًا.
 
 

رئيسة المفوضية الأوروبية

الاتحاد الأوروبى

لقاح كورونا

كوفيد 19

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