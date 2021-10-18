خريف مطروح الساحر.. أجواء جميلة وجولة ممتعة على كورنيش جوهرة المتوسط.. لايف

مطروح – حسن مشالي

أجرى تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، من شواطئ مطروح الخلابة، ورصد أجواء الهدوء والخصوصية، واستمتاع المواطنين بالطقس الخريفي المعتدل والخصوصية والطبيعة الخلابة.

ويتواجد على الشاطئ أعداد من المواطنين، من أبناء مطروح والمحافظات الأخرى، على الشواطئ، على الرغم من انتهاء موسم الصيف السياحى، والذي امتد لأول مرة حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، ومع بداية العام الدراسى الجديد، بدأ يتوافد من ليس لديهم أبناء في المدارس وحديثى الزواج وكبار السن، للاستمتاع بالهدوء والخصوصية وطبيعة مطروح الساحرة، فى ظل تراجع الزحام.

ويصاحب الهدوء بالشواطئ، وتراجع كثافة الزحام، التي تشهده الفترة الحالية، تراجعا كبيرا في أسعار تأجير الشقق والشاليهات والفنادق، مع الانخفاض الكبير في نسب الإشغال الفندقي والمصيفي.

وكانت شواطئ مطروح والساحل الشمالي، قد استقبلت منذ بداية المصيف وحتى الآن أكثر من 7 ملايين مصطاف، وارتفعت نسب الإشغال المصيفى والفندقي لأعلى معدلاتها، خلال موسم الصيف السياحي.

ويفضل محبى الهدوء والاسترخاء والخصوصية قضاء إجازاتهم بعد نهاية المصيف بعيدا عن الصخب ويستمتعون بالخصوصية أكثر، خاصة مع استقرار واعتدال حالة الطقس.

وأكد أحمد الفردي أحد مشغلي الألعاب البحرية ومنقذ بالشاطئ العام، المصيف هذا العام، ناجح جدا ولأول مرة يمتد العمل على الشواطئ حتى هذا التوقيت ومن المتوقع ان يستمر حتى منتصف الشهر الجاري، مؤكدا أن هذا العام شهر اقبالا كبيرا وغير مسبوق على الشواطئ، وكذلك ارتفاعاً كبيراً فى الاشغال المصيفى والفندقى، ساهمت فى رواج جميع الأنشطة السياحية والتجارية والخدمية.

يذكر أن شواطئ مطروح، تتميز بصفات فريدة تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين يصعب مقاومته، وهو ما تعكسه نسب ارتفاع إقبال المصطافين والسياح، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.

وتمتاز الشواطئ بمياهها الفيروزية وشفافيتها العالية والرمال البيضاء الناعمة التى تعطى انطباعاً ببكارة المنطقة وعدم تلوثها.