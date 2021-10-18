حملات مكبرة لتطبيق مواعيد غلق المحلات وإزالة الإشغالات بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، علي رؤساء الأحياء، بتنفيذ حملات متتالية ومتابعة لتطبيق مواعيد الغلق علي جميع المحال التجارية والكافيهات، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، للحد من فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، شن حى المنتزة أول، برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة للتطبيق الاجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق استهدفت شوارع 24 ، شارع ابن سلامه ، المسرح ، ملك حفنى ، مصطفى كامل ، 30 من القاهره ، خالد بن الوليد، شارع 45، الساعة، الأرمن، ميدان توريل، أمين خيرت الغندور، السيوف شماعه، المستجد، جميله بوحريد، سيدى بشر قبلى، ملك حفنى قبلى.

وأسفرت الحملة عن غلق عدد 5 محلات و3 مقاهى، وفرض غرامات فورية تقدر بـ56 ألف جنيه، والتحفظ على 314 حالة إشغال وعدد 28 شيشة، وتحرير عدد 4 إنذارات سلامة وصحة مهنية، و 6 إنذارات بمعرفة القوى العاملة، وغلق صيدلية وتحرير محضر لعدم وجود صيدلى

وشن حى المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال، حملة مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق بمناطق "طوسون، المعمورة البلد ، جمال عبدالناصر، 45 بحرى، النبوى المهندس، المدينة المنورة، أطلس، محمود جمعة،مستشفى الأهرام".

وأسفرت الحملة عن غلق عدد 2 محل مخالف وضبط عدد 26 حالة اشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 34 ألف جنيها

ونفذ حى وسط برئاسة رجب النقيدى، حملة مكبرة استهدفت شوارع: "دينوقراط ،مصطفى إسماعيل، سوتر ،عمر لطفي، احمد قمحة ، الأندلس ،أحمد قمحة، مصطفى أسماعيل، ودينو قراط، صفيه زغلول ،سكر والبخت ، البطريركية اليونانية"، وأسفرت عن غلق عدد 4 مقاهى والتحفظ على 57 حالة اشغال ، والتحفظ على عدد 3 مكبرات صوت

وشن حي شرق برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية استهدفت المراكز التعليمية بشوارع "عزمي منطقة شدس وشارع الديب متفرع من شارع بورسعيد كليوباترا وفي مساكن شدس وشارع عزمي جناكليس"، وأسفرت عن غلق وتشميع عدد 4 مراكز تعليمية جاءت الحملة بالتنسيق مع إدارة شرق التعليمية.

وشن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة تمكنت من إزالة الإشغالات بشوارع "النخيل، الطابيه، كرموز ، راغب باشا ومحور المحمودية"، وأسفرت الحملة عن غلق منشآتين والتحفظ على 52 حالة إشغال متنوع وعدد 18 شيشة.