حصاد الوزارات.. التضامن: إنشاء 3500 حضانة فى قرى حياة كريمة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الرعاية الصحية تعلن نجاح أول جراحة لزراعة الشريان التاجى فشهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الرعاية الصحية تعلن نجاح أول جراحة لزراعة الشريان التاجى فى الإسماعيلية
http://www.youm7.com/5499914
التعليم تؤكد انتظام حضور الطلاب فى الأسبوع الثانى من بدء العام الدراسى الجديد
http://www.youm7.com/5499573
القوى العاملة: تعيين 42 شاباً.. والتفتيش على 125 منشأة بشمال سيناء
http://www.youm7.com/5499506
التضامن: إنشاء 3500 حضانة في قرى حياة كريمة
http://www.youm7.com/5500115
وزيرة الصحة: مصر تدعم الأشقاء بأوغندا فى مجال الصناعات الدوائية
http://www.youm7.com/5499948
التعليم: تمويل فرص لـ 1,5 مليون من الطلاب غير القادرين بالمراحل المختلفة
http://www.youm7.com/5499782
وزيرة التضامن: نسعى لتوفير نظارة الأمل "ناطقة الأرقام" لذوى الإعاقة البصرية
http://www.youm7.com/5499789
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