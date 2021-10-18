اليوم السابع
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الإثنين، 18 أكتوبر 2021 05:33 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التضامن: إنشاء 3500 حضانة فى قرى حياة كريمة

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 05:02 م
حصاد الوزارات.. التضامن: إنشاء 3500 حضانة فى قرى حياة كريمة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
إعداد ــ مدحت وهبة

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الرعاية الصحية تعلن نجاح أول جراحة لزراعة الشريان التاجى فشهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الرعاية الصحية تعلن نجاح أول جراحة لزراعة الشريان التاجى فى الإسماعيلية

 

http://www.youm7.com/5499914

 

التعليم تؤكد انتظام حضور الطلاب فى الأسبوع الثانى من بدء العام الدراسى الجديد

http://www.youm7.com/5499573

القوى العاملة: تعيين 42 شاباً.. والتفتيش على 125 منشأة بشمال سيناء

 

http://www.youm7.com/5499506

 

التضامن: إنشاء 3500 حضانة في قرى حياة كريمة

 

http://www.youm7.com/5500115

 

وزيرة الصحة: مصر تدعم الأشقاء بأوغندا فى مجال الصناعات الدوائية

 

http://www.youm7.com/5499948

التعليم: تمويل فرص لـ 1,5 مليون من الطلاب غير القادرين بالمراحل المختلفة

 

http://www.youm7.com/5499782

 

وزيرة التضامن: نسعى لتوفير نظارة الأمل "ناطقة الأرقام" لذوى الإعاقة البصرية

 

http://www.youm7.com/5499789

 

 

 

 

 

 

 


التضامن

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حياة كريمة

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