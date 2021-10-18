أعلنت حكومة دبي في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، السيطرة على حريق اندلع في منطقة جبل علي الصناعية.

وقالت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليا مع حادث حريق في مخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية".

وأضافت "الحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات".

فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حادث حريق في مخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية، والحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات. pic.twitter.com/tmAom4ZItc