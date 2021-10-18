حبس شخصين بتهمة تزوير مستندات رسمية بحلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتزوير المستندات والمحررات الرسمية واصطناع وتقليد الأختام المنسوب صدورها لجهات حكومية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات حكومية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 2 ختم منسوب صدورهما لجهات حكومية "مزورين"، وبمواجهته اعترف بقيامه باصطناع وتقليد الأختام المضبوطة بحوزته والمنسوب صدورها لجهات حكومية، لاستخدامها فى تزوير واصطناع المستندات، والمحررات الرسمية لترويجها على عملائه سيئ النية، مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف بتحصله على المضبوطات من عامل بمكتب زنكوغراف بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة، مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وبحوزته جهاز كمبيوتر بمشتملاته، والمستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.