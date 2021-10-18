حافظى على لياقتك فى الحمل واحذرى.. تمارين ممنوعة فى هذه الفترة

كتبت هند عادل

التمارين الرياضية مفيدة للغاية وعلاجية أثناء الحمل، ويوصى بقضاء 150 دقيقة على الأقل في ممارسة الرياضة كل أسبوع وهناك بعض التمارين الآمنة للنساء الحوامل، فعلى عكس الاعتقاد الخاطئ الشائع بأن المرأة الحامل يجب أن تتجنب ممارسة الرياضة، فإن البقاء نشيطًا بدنيًا يمكن أن يكون له فوائد صحية للأم والطفل، وفقًا لتقرير لموقع time now news .

ممارسة الرياضة أثناء الحمل: ما يجب تجنبه





في حين أن التمارين يمكن أن تكون علاجية أثناء الحمل، إلا أنه يجب القيام بها فقط بأقصى قدر من الحذر.

بعض التمارين التي يجب تجنبها:

يجب تجنب ممارسة الرياضة من خلال الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي مثل الكيك بوكسينج والاسكواش وكرة السلة وركوب الخيل والمزيد.

يجب تجنب التمارين عالية الشدة التي يمكن أن تسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الامتناع عن التمارين التي تتطلب الاستلقاء على الظهر أو الأمام لفترة طويلة.

يجب تجنب التسلق والمشي لمسافات طويلة إلى ارتفاعات عالية حيث يمكن أن يزيد ذلك من خطر إصابة الأم والطفل بداء المرتفعات.

يجب على المرأة الحامل أن تحاول الابتعاد عن الرياضات المائية وغيرها من أشكال التمارين المرتبطة بالمياه.