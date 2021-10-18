جو بايدن ينعي كولن باول: صديق عزيز قدم أفضل ما لديه

كتبت: نهال أبو السعود

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزنه على وفاة الجنرال كولن باول وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، الذي وصفه بأنه "رجل طيب" و "صديق عزيز". وقال بايدن في بيان: "أنا وكل جيلي نشعر بحزن عميق لوفاة صديقنا العزيز والوطني الذي لا مثيل له في الشرف والكرامة، الجنرال كولن باول".

وقال بايدن إنه من خلال العمل مع باول، كان مستشار الأمن القومي السابق ورئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير الخارجية "دائمًا شخصًا قدم لك أفضل ما لديه ويعاملك باحترام".

وأضاف الرئيس، أن باول "قاد بالتزامه الشخصي بالقيم الديمقراطية التي تجعل بلادنا قوية"، وواصل الحديث عن الحواجز التي كسرها كرجل أسود.

كما أشار بايدن برأسه إلى صداقتهما الشخصية على مدار سنوات عديدة ، وخلص إلى القول: "سوف أتذكره بصفة شخصية كواحد من أعظم الأمريكيين".

توفي اليوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.