جنايات القاهرة تقضى بالسجن 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص بـ15 مايو

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، طالب بالسجن 5 سنوات تسبب فى فقد عامل توصيل عينه اليسرى في مدينة 15 مايو، وإلزامه بأن يؤدى 10 آلاف جنيه للمدعى بالحق المدنى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بضرب المجنى عليه، بأن كال له ضربة باستعمال أداة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص «قطعة حجرية»، فأحدث به الإصابات التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد الإبصار النافع بالعين اليسرى قدرت بنسبة 35% .

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم أداة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص «قطعة حجرية»، دون مسوغ قانونى من الضرورة الشخصية أو المهنية.

وأكدت شهادة المجنى عليه أنه حال سيره وآخر بالطريق العام حدثت مشاجرة بينه وبين المتهم على إثر الاختلاف على أولوية المرور، فضربه المتم باستعمال أداة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص «قطعة حجرية» فأحدث به الإصابات التى تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت فى فقد الإبصار النافع بالعين اليسرى.