جمال السادات: طرح اتصالات فى البورصة قرار مساهمين

دبى هبة السيد

قال المهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، إن قرار طرح الشركة فى البورصة يرجع لمساهمى الشركة، مشيرا إلى أن هذا الملف غير مطروح فى الوقت الحالى لاسيما من النسبة الحاكمة.

وجاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقدته شركة اتصالات مصر، على هامش معرض جيتكس دبى والذى يعقد فى الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021، بحضور المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى للشركة والمهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال فى الشركة.



المهندس جمال السادات ومحررة اليوم السابع هبة السيد

ويتوزع هيكل المساهمين لشركة "اتصالات مصر" بين 66.7 % لمجموعة اتصالات الإماراتية وشركة البريد للاستثمار بنسبة 20% وشركة DIFC LLC الإماراتية بنسبة 5% وشركة داس القابضة الإماراتية بـ5%، والاستثمارات التقنية – السعودية بـ 1.5%، والنابودة للاستثمار الإماراتية بنسبة 1.5%، وشركة موارد للتمويل الإماراتية بنسبة 1%.

وأضاف السادات أن تقديم الشركة للجيل الخامس فى السوق المصرى يعتمد على توافر الترخيص وتجهيز الشبكة، فيما علق المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذي أن توافر الخدمة يعتمد على مدى احتياجها بالنسبة للعميل، مشيرا إلي أن مستوى الخدمة المقدمة علي الجيل الرابع فى مصر يتم تطويره طوال الوقت.

ويعتمد احتياج خدمات الجيل الخامس للمحمول والتى تعطى سرعات خارقة فى نقل البيانات، على السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار وانترنت الاشياء واتصال الآلات.