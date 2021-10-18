جامعة بنى سويف: تخفيض 20% فى شعب اللغات والبرامج الجديدة لأزواج العاملين

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، تخفيض نسبة 20% فى شعب اللغات والبرامج الجديدة لأزواج وزوجات العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتفعيل أنظمة الجودة والدراسة الذاتية المبنية على أنظمة تقييم ومتابعة البرامج الجديدة، بالإضافة إلى استكمال التقرير السنوى لشعب اللغات والبرامج الجديدة، وذلك تزامناً مع بدء العام الأكاديمى الجديد.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام لشعب اللغات، والمستشار المالي، و محمد سليم أمين عام الجامعة وأعضاء اللجنة.

وأكد رئيس الجامعة، على تفعيل كافة أنظمة الجودة ومحاورها الرئيسية فى إدارة البرامج والفعالية التعليمية للبرنامج، وإلزام كافة الكليات التى بها شعب وبرامج جديدة باستكمال نموذج التقرير السنوى المعتمد، بالإضافة إلى تنفيذ توصية اللجنة التنفيذية بشأن تحديد سياسات واضحة ومعتمدة فى اختيار أعضاء هيئة التدريس بشعب اللغات والبرامج وذلك من قبل لجنة إشراف البرنامج بكل كلية واعتمادها من مجلس الكلية وإخطار اللجنة العليا بهذه المعايير.

وأشار الدكتور ممتاز حجاب، إلى تفعيل أدوات تقييم أعضاء هيئة التدريس من خلال آليات ومعايير التقييم المختلفة من استبيانات الطلاب وتحليل نتائج الاستبيانات ومناقشتها، لافتاً إلى ضرورة التعاون مع مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمى بالجامعة.