جامعة الدول العربية: مصر تحقق التنمية من خلال قطاع النقل

بيشوى رمزى

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير كمال حسن على، إن قطاع النقل والمواصلات هو أحد أهم محاور النهضة والتنمية، كما أنه يسهم بصورة كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية.

وأضاف خلال كلمته أمام اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب، أن الجامعة العربية حرصت على تخصيص درع خاص للعمل التنموى لتمنحه لاكثر الدول التزاما بمعايير النمو، ويعد قطاع النقل أحد اكثر القطاعات الداعمة للنمو في الدول العربية.

وأشار إلى قيام الجامعة العربية بمنح الرئيس عبد الفتاح السيسى لدرع العمل التنموى، تقديرا للطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في هذا القطاع الحيوي، والخطوات الكبيرة التى اتخذتها لتحقيق التنمية الاقتصادية.

واعتبر الأمين العام المساعد أن مصر تشهد نهضة شاملة فى كافة مجالات النقل، وعلى رأسها السكك الحديدية وتحديث الموانىء وهذا يعكس الرؤية المصرية القائمة على تحقيق التنمية من خلال قطاع النقل واللوجيستيات.