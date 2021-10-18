"جائحة كورونا وأهمية أخذ الأمصال الوقائية".. برنامج تدريبي بجامعة القناة

الإسماعيلية - السيد فلاح

تنظم جامعة قناة السويس برنامجًا تدريبيًا حول جائحة كورونا وأهمية أخذ الأمصال الوقائية اليوم الإثنين، ويستمر على مدار يومين متتاليين.

وأكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، على الدور المجتمعي للجامعة، وأهمية تناولها لمشكلات وقضايا المجتمع ومحاولة وضع الحلول لها، مع توعية وتدريب أفراد المجتمع بها وتثقيفهم بشكل مستمر.

وتنظم الدورة إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة ويحاضر بها الدكتورة فريده كامل يوسف الأستاذ المساعد بقسم صحة الأسرة والمجتمع بكلية التمريض وتدور حول تعريف ماهو فيروس كورونا وتحوره وأبرز أعراضه وطرق الوقاية والاحتياطات الاحترازيه لتجنب العدوى.

وأوضحت الدكتورة فريدة كامل، أهمية الحصول على لقاح "كوفيد- 19" حيث يمنح اللقاح مناعة مكتسبة في صورة أجسام مضادة ضد فيروس كورونا، كما يوفر الحماية للأشخاص المحيطين، خاصه الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته.

حضر التدريب 15 متدربا من داخل الجامعة بكلية الطب البيطرى ورعايه الشباب، ومن خارجها من إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، والمجلس المحلى القنطرة شرق، مديرية القوى العاملة مديرية الزراعة، مدرسة معسكر الجلاء.

يشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك، مدير عام مشروعات البيئة والمهندس أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.