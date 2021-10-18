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تونس: الدخول للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية اليوم مجانى

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 10:54 ص
تونس: الدخول للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية اليوم مجانى تونس
إيمان حنا

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أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية فى تونس، أن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخيّة وعدد من المتاحف الراجعة بالنظر لها، سيكون بصفة مجانية اليوم الاثنين، وذلك بمناسبة المولد النبوى الشريف. وفق إذاعة شمس التونسية.

ويتمتع بهذا الإجراء المواطنون التونسيون، وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس.

وذكرت الوكالة، بأن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح، أول كل أحد من كل شهر، يوم 18 أبريل الموافق لليوم العالمى للمواقع والمعالم، ويوم 18 مايو الموافق لليوم العالمي للمتاحف، والعطل الرسمية.


تونس

المواقع الأثرية بتونس

اخبار تونس

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