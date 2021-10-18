وفى أول اكتوبر الجارى، قررت نيوزيلندا، تعزيز القيود المفروضة لدخول أراضيها بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق لم يصلها وباء كوفيد-19 من قبل.