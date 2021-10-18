تقنين الحشيش يعرقل التوافق حول حكومة ألمانيا.. صحيفة شبيجل تكشف التفاصيل

كتبت: هناء أبو العز

قبل تشكيل حكومة فيدرالية ألمانية بألوان إشارات المرور، لا يزال يتعين التغلب على بعض العقبات في محادثات الائتلاف في سياسة تقنين الحشيش، رغم أن مواقف الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر والحزب الديمقراطي الحر ليست متباعدة للغاية، ولكن لا يزال الطرفان يختلفان حول مسألة أين وإلى أي مدى يمكن إجراء المبيعات وفقًا لصحيفة شبيجل الألمانية.

وتحدث رئيس الليبراليين، كريستيان ليندنر، لصالح بيع منتجات القنب مثل الحشيش بطريقة خاضعة للرقابة، قائلأً في تصريحات تلفزيونية لقناة بيلد، إنه ينبغي السماح للمستهلكين بشراء الكثير لاستخدامهم الخاص ، على سبيل المثال في صيدلية بعد التثقيف الصحي.

وكان ليندنر متشككًا بشأن المبيعات في "المقاهي" استنادًا إلى النموذج الهولندي قائلًا: "أنا أؤيد التسليم الخاضع للرقابة ، ولهذا السبب يجب أن يكون التثقيف الصحي ممكنًا و يهتم بـ "منع الجريمة ".

حتى الآن ، تم حظر بيع منتجات القنب رسميًا في ألمانيا، من المحتمل ، مع ذلك ، أن يتم إضفاء الشرعية عليها في ظل حكومة إشارات المرور المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، وحزب الخضر ، والحزب الديمقراطي الحر.

بينما اعترض ممثلو بعض نقابات الشرطة محذرين من التقنين مبررين ذلك بأن القنب هو في كثير من الأحيان دواء تافه ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة وصراعات اجتماعية ، وخاصة بين الشباب.