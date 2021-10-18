تعليم المنوفية الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة "المبتكر الصغير"

المنوفية - محمد فتحى

فاز تعليم المنوفية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة "المبتكر الصغير" عن المرحلة الابتدائية والتى نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية وجرت وقائع التقييم النهائى للأعمال المقدمة من الطلاب عبر الفيديو كونفرانس، والتى أسفرت عن فوز الطالب مصطفى عبد الناصر لطفى سيد ــ مدرسة ساقية أبو شعرة الابتدائية التابعة لإدارة أشمون التعليمية بالمركز الأول على المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية بالمشروع الذى تقدم به عن تحلية مياه البحر باستخدام طريقة غير تقليدية.

من جانبه، قدم أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية التهنئة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية عن العام الدراسى 2020 / 2021 ، كما قدم هانى عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والرائد العام لاتحاد طلاب المنوفية تحية شكر وتقدير للطالب الفائز بالمركز الأول رافعا اسم مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عاليا خفاقا بين المديريات الأخرى، متمنيا له دوام التفوق والتميز فى مشواره التعليمي.

كما قدم عنتر الشكر والتقدير لسناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية بالمديرية ولتوجيه عام التربية الاجتماعية بالديوان، مؤكدا على تقديم كل أوجه الدعم المادى والمعنوى لأبنائه الطلاب المبدعين والمبتكرين والمتميزين فى مختلف المجالات العلمية والأنشطة التربوية.