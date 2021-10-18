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تعرف على مشروعات المياه والصرف ضمن "حياة كريمة" بمراكز العدوة ومغاغة بالمنيا

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 06:00 ص
تعرف على مشروعات المياه والصرف ضمن "حياة كريمة" بمراكز العدوة ومغاغة بالمنيا مشروعات حياة كريمة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تعد مبادرة حياة كريمة، واحدة من أهم المبادرات فى مصر والتى ساهمت فى تطوير الريف المصرى وتغيير الواقع وتحول الحلم إلى حقيقة وذلك فى 5 مراكز بمحافظة المنيا هى دير مواس وملوى، وأبو قرقاص، ومغاغة والعدوة، وتضم 192 قرية بالإضافة إلى 757 قرية تابعة بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه .

وتشمل المبادرة العديد من المشروعات الهامة التى تتعلق بأحلام المواطنين منها التعليم والصحة ومراكز الشباب، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى حيث تشهد القرى عددا من المشروعات فى مجال المياه والصرف الصحى فى مراكز العدوة ومغاغة.

ويجرى تنفيذ محطة معالجة مياه العدوة 200ل/ث والتى يتم إنشاؤها ضمن المبادرة بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه تقريبا على مساحة 25 فدانا والمخطط الانتهاء منها فى 30/6/2022 طبقا للجدول الزمنى للمشروع وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف.

ومحطة صرف صحى بنى وركان بمركز العدوة، ومحطة الصرف الفرعية بالعدوة.

وكذلك محطة مياه قصر الرقيب 25ل/ث ومحطة ببنى وركان المرشحة 60ل/ث ومحطة مياه مدينة العدوة المرشحة 50ل/ث والمحطة الرئيسية للصرف الصحى 2000متر مكعب ومحطة رفع صرف صحى كفر مهدى 250متر مكعب فى الساعة ومحطة مياه صفانية 25ل/ث ومركز خدمة العملاء المطور.

كما تشهد قرى مغاغة أعمال انشاء محطة مياه آبا البلد، ترشيح فائق الجودة، بمغاغة والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 100ل/ث بتكلفة اجمالية 50 مليون جنيه.

ومن ناحيته أكد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أهمية الالتزام بجودة المياه والنظافة العامة وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوعية المواطنين بأهمية مبادرة حياه كريمة فى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لهم وكيفية المحافظة على هذه المشاريع .

 


شركة مياه الشرب

مبادرة حياة كريمة

اخبار المنيا

محافظة المنيا

حياة كريمة

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