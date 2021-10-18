تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 18-10-2021 استقرارا في السوق المحلي بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن البيضاء 31 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، أسعار الدواجن البلدى 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 30 جنيها، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن أسعار البيض الأبيض سجلت 46 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 50 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين51-54