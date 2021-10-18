تشييع جنازة طفل وشقيقته لقيا مصرعهما فى حريق بمنزلهما بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

شيع أهالى قرية الأخيوة التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، جنازة طفل وشقيقته لقيا حتفهما خنقًا فى الحريق الذى نشب بمسكنهما بالحى الحادى عشر بمدينة العاشر من رمضان، إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة.

وتبين من التحقيقات والمعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى فى شاشة التليفزيون الموجودة بالمسكن، وأن والدى الطفلين كانا فى عملهما، حيث إن الأم تعمل بمصنع زجاج بمدينة العاشر، والأب يعمل مبيض محارة بمحافظة القاهرة، فيما تمكن الأهالى من السيطرة على النيران ومحاولة إسعاف الطفلين لكن تبين وفاتهما بسبب اختناق ناتج عن الحريق.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى وحدة سكنية بالحى الحادى عشر بمدينة العاشر من رمضان، بنطاق قسم شرطة ثالث العاشر.

تمت السيطرة على النيران بمعاونة الأهالي، فيما عُثر على جثتى الطفلين محمد، 3 سنوات، وشقيقته جودي، 5 سنوات، داخل الشقة، وتبين وفاتهما إثر حالة اختناق بسبب الأدخنة، وأن والدة الطفلتين وزوجها، من قرية الإخيوة بالحسينية، كانا خارج المنزل، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمتابعة الواقعة.