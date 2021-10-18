تسليم جوائز الملتقى التسويقي الأول للتمور بالوادى الجديد.. فيديو

الوادي الجديد- إسلام سعيد - ماهر البهنساوى

أعلنت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، عن أسماء الفائزين في مسابقة الملتقى ، البالغ عددهم ٢٨ فائزًا ب ٨ فئات استهدفت تحفيز الإبداع والابتكار في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور ، وذلك في حفل ختام فعاليات الملتقى التسويقي الأول للتمور " مهرجان البلح" بقاعة الديوان العام بمدينة الخارجة بحضور 4 وزراء و 5 محافظين وسفيري المغرب وإندونيسيا، والشاعر هشام الجخ، ولفيف من قيادات المحافظة التنفيذية والسياسية والشعبية.





وخلال كلمته، أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لضيوف المحافظة لتلبية الدعوة، مُشيرًا إلى أهمية هذا الملتقى في دعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور وتعزيز علاقات التعاون مع مختلف الدول وتضمن الحفل عروضًا فنية وفقراتٍ شعرية، ومسابقة ل"ملكة جمال التمور" .

واستقبلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، 4 وزراء هم الزراعة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتموين، وسفيري المغرب واندونيسيا، ومحافظي " الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – كفر الشيخ -قنا"، وذلك للمشاركة في فعاليات ختام الملتقى التسويقي الأول للتمور بمدينة الخارجة والذي أقيم من 16 – 18 أكتوبر الجاري.

وكان قد انطلق مهرجان التمور "الملتقى التسويقي الأول للتمور" بحي "الأمل" بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، السبت الماضي، وذلك لمدة 3 أيام في الفترة من 16 – 18 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، يشارك به ٩١ عارضًا من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وممثلين من السعودية والسودان وبعض محافظات الجمهورية، أن الملتقى به أكثر من 75 جناح عرض ومنطقة بازار للصناعات الحرفية.