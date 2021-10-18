تزويد المسجد الحرام بمصاحف جديدة ونسخ برايل مع رفع الطاقة الاستيعابية.. صور

كتب محمد شعلان

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للمصاحف والكتب، بتزويد الأرفف والدواليب بطبعات جديدة للمصحف الشريف، من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ووضعها في متناول قاصدي بيت الله الحرام، تزامناً مع رفع الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صورا من عملية تزويد الأرفف بطبعات المصحف الجديدة، فضلا عن تزويدها بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القران الكريم بعدة لغات أهمها "الإنجليزية والاوردية والإندونيسية".



استعدادات الخدمات للمصلين

وقال غازي بن فهد الذبياني، مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب بالمسجد الحرام، إن الإدارة العامة قامت بتزويد الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القران الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والاوردية والإندونيسية)، كما تم إيداع (التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير) حيث وزَّعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.



استعدادات الحرم

وأضاف عملية تزويد المصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها وكذلك التفاسير الميسرة مستمر وذلك لإفادة قاصدي بيت الله الحرام واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.



وضع المصاحف الجديدة

وبالأمس، شهد المسجد الحرام اليوم توافد أعداد كبيرة من المصلين والمعتمرين بعد الموافقة على تخفيف الإجراءات الاحترازية، إلغاء التباعد الاجتماعي، السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، وأخذ التصاريح اللازمة من خلال استخدام تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا" لأخذ مواعيد الصلاة أو لأداء مناسك العمرة.

وأكد مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، بكامل الطاقة الاستيعابية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث جندت الرئاسة بمختلف وكالاتها في المسجد الحرام كامل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطة العودة الكاملة، من خلال منظومة متكاملة من الإمكانيات والخدمات التي تسخرها للمحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية وآمنة ومطمئنة.

وشدد المحيميد على ضرورة التقيد والالتزام من جميع القاصدين بما ورد في بيان وزارة الداخلية السعودية من تعليمات، من خلال الالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل المسجد الحرام، وحجز المواعيد للعمرة والصلاة من خلال التطبيقات الإلكترونية الرسمية "اعتمرنا، توكلنا"، مؤكدًا على عموم العاملين بالمسجد الحرام تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتقيد بجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد وإنفاذها، لضمان سلامة الجميع.