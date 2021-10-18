تحريات لكشف ملابسات تصادم سيارتين بالطريق الدائرى الأوسطى فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري الأوسطي في البدرشين، صباح اليوم الإثنين، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، وذكر شهود عيان أن عدد المتوفين وصل إلى 4 أشخاص، حيث وقع التصادم بين سيارة نقل وسيارة أجرة.

وعقب تلقى الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، تم الانتقال إلى محل الواقعة ونقل الضحايا إلى المستشفيات بواسطة سيارات إسعاف، وإزالة آثار الحادث من الطريق، وتحفظ رجال المباحث على قائد السيارة النقل، تمهيدًا للاستماع لأقواله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري الأوسطي في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين نقل وأجرة يستقلها عدد من العمال من إحدى قرى البدرشين، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.