بمشاركة طيران الجيش العراقي .. انطلاق عملية عسكرية في كركوك

(أ.ش.أ)

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانطلاق عملية عسكرية في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوات من اللواء 45 في الجيش العراقي باشرت بعملية عسكرية في وادي الشاي بمحافظة كركوك"، وأشار إلى "مشاركة طيران الجيش في العملية العسكرية".