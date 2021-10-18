اليوم السابع
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الإثنين، 18 أكتوبر 2021 08:25 م
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بمشاركة طيران الجيش العراقي .. انطلاق عملية عسكرية في كركوك

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 06:00 م
بمشاركة طيران الجيش العراقي .. انطلاق عملية عسكرية في كركوك قوات الجيش العراقي
(أ.ش.أ)

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانطلاق عملية عسكرية في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوات من اللواء 45 في الجيش العراقي باشرت بعملية عسكرية في وادي الشاي بمحافظة كركوك"، وأشار إلى "مشاركة طيران الجيش في العملية العسكرية".

 

 

 


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