بلينكن: تعيين توماس ويست في منصب المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مغادرة زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي لأفغانستان منصبه، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأشار بلينكن، إلى تعيين توماس ويست في منصب المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان.

من ناحية أخرى، قال عدد من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطى والجمهورى إن استمرار تبادل الاتهامات بين الخارجية الأمريكية والبنتاجون يجعل من الصعب تقديم محاسبة كاملة على الانسحاب الفوضوى من أفغانستان.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل"، فإن الجلسات الأخيرة التي شهدها الكونجرس عن أفغانستان قد ترك العديد من النواب في حالة إحباط، حيث ألقى مسئولي البنتاجون والخارجية اللوم على بعضهم البعض في تلك الجلسات.

وفى إحدى الجلسات مؤخرا، قال السيناتور روجر ويكر، الجمهورى عن ولاية ميسيسيبى، إنه عندما كانت وزارة الخارجية موجودة وسألنهم سؤالا قالوا، حسنا عليكم أن تسألوا وزارة الدفاع. والآن، مجددا، يتواجد مسئولو وزارة الدفاع أمامنا، وطرحنا نفس السؤال وكانت الإجابة حسنا عليكم أن تسألوا وزارة الخارجية. وأكد أن يعترض على استمرار هذا الأمر.