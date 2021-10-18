اليوم السابع
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بعد قليل.. العدل تنظم احتفالية لتكريم الأكثر تميزا من أعضاء الجهات القضائية

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 01:06 م
بعد قليل.. العدل تنظم احتفالية لتكريم الأكثر تميزا من أعضاء الجهات القضائية وزارة العدل-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أحمد إسماعيل

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تنظم وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم احتفالية لتكريم المتميزين من شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
 
ويأتي تكريم شباب القضاة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم الشباب الأكثر تميزًا، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر، فضلا عن أن التكريم أصبح تقليدًا بناء على قرار المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية فى شهر يونيو الماضى.
 
ومن المقرر أن يتم تكريم عددًا من القضاة المميزين خلال هذه الاحتفالية، وذلك بناءً على ترشيح الجهات القضائية لأعضائها المميزين.
 
 

وزارة العدل

تكريم القضاة

تكريم المميزين من القضاة

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

المستشار عمر مروان وزير العدل

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