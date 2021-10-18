اليوم السابع
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بسبب البرد فى روسيا.. بوتين يمازح مذيعة أمريكية.. فيديو

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 10:57 ص
بسبب البرد فى روسيا.. بوتين يمازح مذيعة أمريكية.. فيديو بوتين وهادلى غامبل
وكالات الأنباء

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جعل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مراسلة قناة CNBC الأمريكية، هادلى غامبل، تضحك، أثناء حوار جرى بينهما مؤخرا بشأن كيفية التعامل مع البرد في روسيا.

ونشر برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا-1" لقطات توثق هذا الحوار الذى جرى مؤخرا وراء كواليس المقابلة الإعلامية التى أجرتها غامبل مع بوتين في موسكو خلال أعمال "أسبوع الطاقة الروسى".

وسأل بوتين، لدى لقائه المراسلة الأمريكية التي كانت ترتدي ملابس خفيفة، عما إذا كانت تشعر بالبرد، وهي ردت بنعم ، مشيرة إلى أنها وصلت موسكو قادمة من أبوظبي.

وذكر بوتين: "يقولون لدينا في سيبيريا "وهي من المناطق الأشد بردا في فصل الشتاء في روسيا" إن أبناء سيبيريا ليسوا مَن لا يتخوفون مِن البرد، بل هم الذين يرتدون ملابس دافئة".

وضحكت الصحفية الأمريكية وردت: "لم أفعل ذلك، لم أفكر في ذلك".

 


بوتين

روسيا

الرئيس الروسى

البرد فى روسيا

مراسله قناه CNBC

هادلى غامبل

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