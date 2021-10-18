بدء توافد قضاة مصر على مقر احتفالية وزارة العدل

كتب إبراهيم قاسم - أحمد إسماعيل تصوير حسن محمد

بدأ قضاة مصر من جميع الجهات والهيئات القضائية، منذ قليل، فى التوافد على أحد الفنادق الشهيرة مقر تنظيم حفل تكريم القضاة الأكثر تميزًا إداريًا وفكريًا وعلميًا، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل وجميع أعضاء المجلس الأعلى للجهات القضائية.

ويأتي تكريم شباب القضاة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتكريم الشباب الأكثر تميزًا، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر، فضلا عن أن التكريم أصبح تقليدا بناء على قرار المجلس الأعلى الهيئات والجهات القضائية فى شهر يونيو الماضى.

ومن المقرر أن يتم تكريم عددا من القضاة المميزين خلال هذه الاحتفالية ومن بينهم المستشار ديع حنا والمستشار اشرف زغلول والمستشار مصطفى الشربينى، والمستشار اشرف كفراوى والمستشار عمر المهدى، والمستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار أحمد جلال نائب رئيس النيابة الإدارية، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.