اليوم السابع
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بدء توافد قضاة مصر على مقر احتفالية وزارة العدل

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:01 م
بدء توافد قضاة مصر على مقر احتفالية وزارة العدل وزير العدل عمر مروان-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أحمد إسماعيل تصوير حسن محمد

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بدأ قضاة مصر من جميع الجهات والهيئات القضائية، منذ قليل، فى التوافد على أحد الفنادق الشهيرة مقر تنظيم حفل تكريم القضاة الأكثر تميزًا إداريًا وفكريًا وعلميًا، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل وجميع أعضاء المجلس الأعلى للجهات القضائية.
 
ويأتي تكريم شباب القضاة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتكريم الشباب الأكثر تميزًا، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر، فضلا عن أن التكريم أصبح تقليدا بناء على قرار المجلس الأعلى الهيئات والجهات القضائية فى شهر يونيو الماضى.
 
ومن المقرر أن يتم تكريم عددا من القضاة المميزين خلال هذه الاحتفالية ومن بينهم المستشار ديع حنا والمستشار اشرف زغلول والمستشار مصطفى الشربينى، والمستشار اشرف كفراوى والمستشار عمر المهدى، والمستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار أحمد جلال نائب رئيس النيابة الإدارية، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
 
 
 

وزارة العدل

تكريم القضاة

تكريم المميزين من القضاة

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

وزير العدل عمر مروان

تكريم قاضي

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