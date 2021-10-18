اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أكتوبر 2021 05:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بدء احتفالية وزارة العدل لتكريم القضاة المتميزين بتلاوة القرآن الكريم

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:05 م
بدء احتفالية وزارة العدل لتكريم القضاة المتميزين بتلاوة القرآن الكريم المستشار عمر مروان وزير العدل-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أحمد إسماعيل تصوير حسن محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت منذ قليل فاعليات الإحتفالية التى تنظمها وزارة العدل لتكريم القضاة الأكثر تميزًا إداريًا وفكريًا وعلميًا، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل وجميع أعضاء المجلس الأعلى للجهات القضائية.
 
وبدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم ثم قيام وزير العدل المستشار عمر مروان بإلقاء كلمة عن الاحتفالية.
 
وحضر الاحتفالية كل من والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسين فتحى رئيس قضايا الدولة والمستشار حماده الصاوي النائب العام.
 
ويأتي تكريم شباب القضاة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتكريم الشباب الأكثر تميزًا، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر، فضلا عن أن التكريم أصبح تقليدا بناء على قرار المجلس الأعلى الهيئات والجهات القضائية فى شهر يونيو الماضى.
 
ومن المقرر أن يتم تكريم عددا من القضاة المميزين خلال هذه الاحتفالية ومن بينهم المستشار ديع حنا والمستشار اشرف زغلول والمستشار مصطفى الشربينى والمستشار اشرف كفراوى والمستشار عمر المهدى، والمستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار أحمد جلال نائب رئيس النيابة الإدارية، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
 
 
 

وزارة العدل

تكريم القضاة

تكريم المميزين من القضاة

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

المستشار عمر مروان وزير العدل

احتفالية وزارة العدل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة