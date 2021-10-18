بدء أعمال الجولة السادسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية فى جنيف

جنيف (أ ش أ)

بدأت فى جنيف اليوم الاثنين، أعمال الجولة السادسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية والتى تتألف من 45 عضوا يمثلون وفد الحكومة والمعارضة والمجتمع المدنى، وبتيسير من الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للازمة السورية جير بيدرسن.

ومن المقرر أن تناقش الهيئة على مدى أيام انعقادها حتى الجمعة المقبل، ما يتعلق بالمبادئ والإصلاحات الدستورية إضافة إلى البدء فى عملية الصياغة للمرة الأولى منذ تكوين الهيئة.

كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا قد أعلن أمس أنه تم الاتفاق على 4 بنود للمبادئ الدستورية سيجرى مناقشتها والعمل فى صياغتها.

وأعرب عن أمله في أن يتم إحراز تقدم ملموس فى هذه الجولة، خاصة بعد أن فشلت 5 جولات سابقة في إحراز أى تقدم على هذا المسار آخرها كان في يناير الماضي.

وكشف بيدرسن عن أن الرئيسين المشاركين للجنة الدستورية السورية أحمد كزبرى "ممثل الحكومة" وهادى البحرة "ممثل المعارضة" قد شاركا معا وللمرة الأولى في اجتماع معه للإعداد لهذه الجولة