بث مباشر.. شيف بالغردقة يوزع الزلابية مجانا بمناسبة المولد النبوي الشريف

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث اليوم السابع لايف جديد من منطقة الدهار بالغردقة، لقيام شيف يدعي جمال وحيد، بتوزيع الزلابية على المواطنين مجانا بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي لقي إقبالا كبير من المواطنين وسط فرحة عارمة.





من جانبه قال الشيف جمال وحيد، إنه يمتلك ماكينة زلابية في المنزل كان يجهز لافتتاح محل، وقام بالاتفاق مع أحد أصحاب المقاهي يدعي الحاج أحمد العزباوي وجهزوا بترينة وقام برفقة نجله بعمل الزلابية وتوزيعها مجانا للمواطنين.

وأضاف الشيف جمال وحيد أنه كان هناك إقبال كبير وسط فرحة وكان من بين الذين تم توزيع الزلابية عليهم سياح اجانب كانوا مارين بالشارع، وتعجبوا من توزيع الزلاببة مجانا .