بث مباشر .. احتفالية مولد النبي بساحة الهاشمية بالشرقية

قدم تلفزيون اليوم السابع ، بث مباشر من داخل ساحة الهاشمية بقرية بنى عامر مركز الزقازيق ، بحضور الاحتفال الدكتور محمود ابوهاشم امين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب وشيخ الطريقة الهاشمية ، والدكتور نور هاشم ومحمد ابوهاشم عضوى مجلس الشيوخ ، نواب مجلسى الشيوخ والنواب ، ولفيف من مشايخ الطرق الصوفية ، الشيخ محمد المراعى وكيل مشايخ الطرق الصوفية ، وقيادات التنفيذية والمجتمعية ، المواطنين من مختلف الفئات المناطق .

و قدم الدكتور أحمد عبدة منشد فرقة الشرقية الانشاد الدينى حلقة من الانشاد ، واعقبها ، حفل دينى لعدد من المنشدين والمشايخ .

فى سياق متصل ، هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشعب المصرى العظيم ‏وأبناء محافظة الشرقية والتنفيذيين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمناسبة المولد النبوى الشريف داعياً المولى عز وجل أن يديم على أبناء الشرقية دوام التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار وتحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة تحت القيادة الرشيدة للرئيس السيسى.

أكد المحافظ أن هذه المناسبة العطرة التى نستلهم منها ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية من تعاليم الإسلام والتعايش والإخاء تدعونا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء ومواجهة التحديات لرفعة شأن وطننا الغالى مصر وتحقيق كل ما يصبو إليه الشعب المصرى العريق من تقدم ورقى وازدهار.