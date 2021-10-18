بايدن يأمر بتنكيس الأعلام فى المبانى الحكومية حدادا على وفاة باول

كتبت: نهال أبو السعود

أمر الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الاثنين، بتنكيس أعلام الولايات المتحدة حتى يوم الخميس 22 أكتوبر الجارى حدادا على وفاة وزير الخارجية الأمريكى الأسبق كولن باول الذى توفى فى وقت سابق اليوم.

وبحسب صحيفة ذا هيل، أعلن الرئيس الأمريكى أنه احتراما لروح باول سيتم تنكيس علم الولايات المتحدة فى البيت الأبيض وعلى جميع المبانى العامة الفيدرالية وفى كافة المواقع العسكرية والمحطات البحرية وعلى متن جميع السفن التابعة للحكومة فضلا عن كافة السفارات والبعثات والقنصليات وغيرها من المنشآت الامريكية خارج الولايات المتحدة.

ووفقا للتقرير، قالت عائلة باول فى بيان صباح الاثنين أن وزير الخارجية السابق ، البالغ من العمر 84 عامًا ، توفى بسبب مضاعفات كوفيد -19 مشيرة إلى أن بأول كان تم تطعيمه بشكل كامل ولكن تم تشخيصه بالورم النخاعى المتعدد ، وهو نوع من سرطان الدم.

كان باول ، الذى أصبح فى عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش أول أمريكى أسود يشغل منصب وزير الخارجية ، وكان أيضًا أول أمريكى أسود يشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة ، شخصية محورية فى الأمن القومى للولايات المتحدة.

ونعى المسؤولون المنتخبون من كلا الحزبين وفاة باول وانعكسوا على إرثه وبالإضافة إلى الإعلان ، أصدر بايدن أيضًا بيانًا مطولًا وصف فيه باول بأنه رائد وصديق وشخص سيُذكر بأنه "أحد أعظم الأمريكيين".